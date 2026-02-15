Alerte météo : Un épais nuage de poussière va balayer le Sénégal

Le Sénégal s’apprête à affronter un nouvel épisode de brume sèche d’envergure. Selon les services météorologiques, un important nuage de poussière saharienne fera son entrée sur le territoire national dans la soirée du samedi 14 février. Le phénomène devrait se maintenir jusqu’au mardi 17 février 2026, aux environs de la mi-journée.

Les premières zones impactées seront situées au nord du pays, notamment Matam, Podor et Saint-Louis. La masse poussiéreuse progressera ensuite vers le centre, touchant Diourbel, Fatick, Kaolack et Kaffrine. Les régions orientales, dont Tambacounda et Kédougou, seront à leur tour concernées, avant que le voile ne s’étende vers l’ouest, couvrant Dakar, Thiès et Louga.

Cet épisode atmosphérique entraînera une baisse notable de la visibilité, susceptible de perturber la circulation routière ainsi que le trafic aérien. Les prévisionnistes signalent également une forte dégradation de la qualité de l’air sur l’ensemble du territoire pendant plusieurs jours.

Les personnes vulnérables, notamment celles souffrant de maladies respiratoires, les enfants et les personnes âgées, sont appelées à limiter leurs déplacements et à prendre les précautions nécessaires.

Les services compétents indiquent toutefois qu’une amélioration progressive est attendue à partir du mardi 17 février à la mi-journée, avec une dispersion graduelle des particules dans l’atmosphère.