Jaxaay : Un coiffeur interpellé pour viols répétitifs sur une mineure de 14 ans

Le commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Niacourab et Parcelles Assainies a procédé à l’interpellation d’un individu mis en cause pour détournement de mineure, viols répétitifs et pédophilie. La victime est une jeune fille âgée de 14 ans, selon la Police nationale qui donne l’information.

L’affaire a éclaté suite à une plainte déposée par la mère de la victime le 26 février 2026. Selon les déclarations de cette dernière, sa fille souffrait de maux de ventre persistants et présentait un changement de comportement inhabituel depuis le mois de janvier. Interrogée par sa mère, l’adolescente a fini par confier avoir subi des abus sexuels répétés de la part d’un coiffeur du quartier.

D’après le récit de la victime, les faits se déroulaient lors de ses courses quotidiennes. Alors qu’elle se rendait à la boutique jouxtant le salon de coiffure, le suspect l’aurait, à plusieurs reprises, entraînée de force à l’intérieur de son établissement. Il l’emmenait ensuite dans la salle de bain où, selon les dires de la jeune fille, il la contraignait à des rapports sexuels sur un matelas posé à même le sol, malgré ses refus.

Informée par sa fille, la mère s’était d’abord rendue chez le mis en cause. Dans un premier temps, ce dernier aurait reconnu les faits, suppliant la mère de ne pas alerter les autorités et proposant de prendre en charge les frais médicaux liés aux douleurs de l’enfant. Cependant, quelques jours plus tard, l’homme est revenu sur ses aveux, niant toute relation avec la mineure.

Lors de son audition sur procès-verbal, la victime a maintenu ses accusations, précisant avoir été déviergée lors du premier rapport. Elle a également fourni une description détaillée de la salle de bain où se déroulaient les agressions. Un transport sur les lieux effectués par les enquêteurs a permis de confirmer l’exactitude de sa description.

A la suite de la réquisition adressée à personne qualifiée, le certificat médical établi par le medecin gynécologue du centre hospitalier de Keur Massar, fait état de déchirures hyménales anciennes à 17h et 18h.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.