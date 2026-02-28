Conflit au Moyen-Orient : Le Sénégal appelle à un cessez-le-feu immédiat

Le gouvernement du Sénégal a exprimé, ce 28 février, sa vive préoccupation face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, dans un communiqué rendu public par le Ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.

Dans ce texte officiel, les autorités sénégalaises condamnent l’usage de la force « quel qu’en soit le prétexte », soulignant les risques graves que les développements militaires récents font peser sur la paix régionale et la stabilité internationale.

Le Sénégal appelle ainsi à un cessez-le-feu immédiat et à l’arrêt de toute action susceptible d’aggraver la situation. Il exhorte les différentes parties à privilégier la retenue, le dialogue et les initiatives diplomatiques afin d’éviter une confrontation plus large aux conséquences imprévisibles.

Fidèle à sa tradition de règlement pacifique des différends, le pays réaffirme que la diplomatie demeure la seule voie crédible et durable pour sortir de la crise. Il encourage notamment un retour rapide aux négociations dans le respect du droit international et des principes consacrés par la Organisation des Nations Unies.

Dans son communiqué, le Sénégal réitère également sa solidarité avec les populations touchées par le conflit et renouvelle son engagement constant en faveur de la paix, de la stabilité et de la sécurité collective. Il dit soutenir toute initiative régionale ou internationale visant à favoriser la désescalade.