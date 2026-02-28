Malika : Démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants et de psychotropes

Le commissariat d’arrondissement de Malika a procédé, le 27 février 2026, au déferrement de neuf individus devant le parquet pour détention, consommation et trafic de stupéfiants, notamment du Kush, de l’ecstasy et d’autres comprimés psychotropes.

L’interpellation des mis en cause est intervenue dans un appartement, à la suite de l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau structuré de trafic de drogue dans la zone.

Selon les informations de la Police, l’un des suspects a tenté de dissimuler des comprimés psychotropes ainsi que trois sachets de Kush à l’intérieur de la couche hygiénique d’un nourrisson âgé de deux mois. L’enfant appartiendrait à une amie du suspect, absente au moment des faits.

La fouille minutieuse de l’appartement a permis aux enquêteurs de saisir cent huit pilules suspectées d’être de l’ecstasy, quinze tablettes de comprimés psychotropes en cours d’identification et destinés à la vente au détail, ainsi que six sachets de Kush retrouvés sur l’un des individus lors de la palpation de sécurité.

Du matériel de conditionnement, composé notamment d’une paire de ciseaux et de sachets en plastique, a également été découvert sur les lieux, renforçant la thèse d’un trafic organisé.

Les neuf suspects ont été présentés au parquet. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’ampleur du réseau.