Ndogou au Palais : Abdoul Ahad Ndiaye clarifie les propos de Diomaye sur la candidature de Sonko

À la suite d’un échange entre le président Bassirou Diomaye Faye et les députés lors d’un ndogou, une phrase attribuée au chef de l’État a suscité des interprétations diverses. Interpellé sur une éventuelle candidature d’Ousmane Sonko pour l’élection présidentielle de 2029, le président a répondu : « La candidature de Sonko ne m’engage pas ».

Cette formulation, sortie de son contexte, a alimenté des débats et parfois des polémiques. Pour éviter toute confusion, le député Abdoul Ahad Ndiaye (PASTEF) a tenu à apporter des précisions.

Selon lui, la réponse du président doit être comprise dans son sens institutionnel : « Les candidatures n’engagent pas des individus pris isolément, ni moi ni toi. Elles engagent les structures et les textes du parti auquel j’appartiens et que je respecte profondément. Et l’heure n’est pas à ouvrir ce débat. »

Le député souligne que le message est clair : dans un parti organisé, ce sont les instances qui décident, conformément aux règles établies. Personnaliser le débat ou en faire un sujet de confrontation prématurée ne sert ni le parti ni le pays.

Abdoul Ahad Ndiaye appelle ainsi à éviter les divisions et à privilégier la réconciliation et la responsabilité collective. Pour lui, il est essentiel de replacer les propos du président dans leur contexte afin de ne pas nourrir inutilement les passions.