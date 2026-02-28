Grand Yoff : Un réseau de prostitution clandestine démantelé…quatre personnes interpellées

Le commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 26 février 2026, à l’interpellation de quatre personnes pour association de malfaiteurs, violences et voies de fait réciproques, non-inscription au fichier sanitaire et social, séquestration, tentative d’extorsion de fonds, collecte illicite de données à caractère sexuel et incitation à la débauche.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un bâtiment suspecté d’abriter des activités de prostitution clandestine. Déployés sur les lieux, les agents ont constaté la présence de quatre individus impliqués dans une altercation physique, présentant des blessures légères visibles.

Selon les premiers éléments recueillis, l’homme interpellé a déclaré avoir eu une relation sexuelle tarifée avec l’une des femmes. Il affirme qu’à l’issue de l’acte, celle-ci aurait tenté de lui extorquer de l’argent. Devant son refus, il soutient avoir été déshabillé de force, filmé nu par sa partenaire avec l’aide de deux complices, puis retenu dans l’appartement. Il reconnaît toutefois avoir exercé des violences en réaction.

De leur côté, les trois femmes contestent catégoriquement cette version. Elles rejettent toute implication dans la prostitution et accusent l’homme d’avoir tenté de les violer.

L’exploitation technique du téléphone portable de l’une des mises en cause a permis aux enquêteurs de découvrir des vidéos montrant l’individu nu, maintenu sous la contrainte par les trois femmes. Une fouille des lieux a également conduit à la saisie de quarante-trois préservatifs, six téléphones portables, une somme de 224 000 FCFA accompagnée de devises étrangères, ainsi que des seringues destinées à des injections anales et un lot de comprimés abortifs.

Les quatre personnes interpellées ont été placées en garde à vue. L’enquête se poursuit afin d’établir les responsabilités et de déterminer la nature exacte des faits.