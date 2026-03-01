Nécrologie : L’artiste malien Boncana Maïga n’est plus ! 

De son nom complet Boncana Issa Tandagari Maïga, le maestro était l’une des figures emblématiques de la musique africaine contemporaine. Musicien, compositeur, arrangeur et directeur artistique de renom, il s’est illustré par son talent exceptionnel et sa capacité à créer des passerelles entre les cultures musicales, notamment entre l’Afrique et Cuba.

Né à Gao, au Mali, au début des années 1940, il grandit au Niger où il forge son identité musicale au contact de diverses influences. En 1963, il s’envole pour Cuba afin d’y poursuivre des études musicales.

Cette immersion dans la culture afro-cubaine marquera durablement son parcours artistique. En 1966, à La Havane, il fonde avec ses compatriotes l’orchestre Las Maravillas de Mali, une formation qui symbolise la rencontre féconde entre rythmes mandingues et sonorités cubaines.

Au fil des années, Boncana Maïga s’impose comme un chef d’orchestre respecté. Il dirige notamment l’orchestre de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) à Abidjan, contribuant au rayonnement de la musique africaine sur la scène internationale.

En 1992, il franchit une nouvelle étape décisive en collaborant avec le producteur sénégalais Ibrahima Sylla pour fonder le groupe Africando. Ce collectif panafricain, réunissant des artistes d’Afrique de l’Ouest, connaîtra un succès retentissant grâce à son répertoire afro-cubain, contribuant à populariser ce métissage musical à travers le continent et au-delà.

En 2020, la production de son album « AFRICA MIA » et le documentaire du même nom retracent l’extraordinaire aventure humaine et artistique de Boncana Maïga et de ses compagnons des Maravillas de Mali, revenant sur leur épopée cubaine et l’impact de leur musique.

Octogénaire respecté et admiré, Boncana Maïga laisse un héritage musical considérable. Son travail avec Les Maravillas du Mali et Africando a non seulement popularisé la musique afro-cubaine en Afrique et dans le monde, mais il a également inspiré de nombreux artistes et continue d’influencer la scène musicale africaine contemporaine.