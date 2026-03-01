Elle tente de récupérer son sac dans un compacteur à ordures…la suite est terrifiante

Le corps démembré de Michelle Montgomery avait été retrouvé au début du mois de février dans le quartier de Brooklyn à New-York.

Cette femme de 39 ans gisait dans un compacteur à ordures, au sous-sol d’un immeuble de logements sociaux.

Des investigations ont été menées et ont conclu cette semaine à un accident.

Les enquêteurs pensent que cette mère de 4 enfants a tenté de récupérer son sac à main dans la goulotte à ordures.

Après sa chute au sous-sol, elle a été broyée par le compacteur, qui l’a probablement écrasée.

Ses restes, couverts de blessures et de lacérations, se trouvaient à l’intérieur d’un sac-poubelle noir qui avait été compacté. Ces blessures seraient dues au compacteur.

Source : F D