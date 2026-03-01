Une femme poignardée à plusieurs reprises en rentrant chez elle

Les faits se sont déroulés le 15 février à Narbonne, dans l’Aude.

Vers 19H30, une femme de 57 ans rentrait chez elle lorsqu’elle a été poignardée à plusieurs reprises boulevard de 1848.

Touchée de plusieurs coups de couteau, la victime a été transportée dans un état critique à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

Si au départ, aucun mobile, ni aucune piste criminelle, ont été envisagés, on apprend que le compagnon de la quinquagénaire a été interpellé vendredi 27 février.

Cet homme de 77 ans, inconnu des services de police, a été placé en garde à vue. Il a été mis en examen pour tentative d’assassinat et écroué.

On ignore pour l’instant le mobile.

Source : F D