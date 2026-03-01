L’Iran confirme la mort du guide suprême Ali Khamenei

Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est décédé à la suite d’une opération militaire conjointe des États-Unis et d’Israël. L’annonce officielle, faite par la télévision d’État iranienne le dimanche 1er mars, a provoqué une onde de choc dans tout le pays et au-delà.

La mort de Khamenei, âgé de 86 ans, a été confirmée après que Donald Trump eut révélé l’information la veille. Selon les autorités iraniennes, plusieurs membres de sa famille ont également péri. Les Gardiens de la Révolution ont promis de venger ce qu’ils qualifient de crime majeur.

À Téhéran, des milliers de personnes se sont rassemblées, certaines en pleurs, scandant des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël. Le drapeau noir hissé sur le sanctuaire de Machhad symbolise le deuil national.

La République islamique a annoncé qu’un triumvirat composé du président Masoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossein Mohseni Ejeï et d’un représentant du Conseil des gardiens assurerait la transition. Reza Pahlavi, fils de l’ancien chah, a salué la fin d’une ère qu’il considère comme « condamnée à disparaître ».

Israël a poursuivi ses bombardements dans la nuit, visant notamment des infrastructures militaires stratégiques. Plusieurs hauts responsables iraniens, dont le commandant des Gardiens de la Révolution Mohammad Pakpour et l’ancien secrétaire du Conseil de sécurité Ali Shamkhani, ont été tués.

Donald Trump a promis que les opérations se poursuivraient « toute la semaine », estimant que le peuple iranien avait désormais l’occasion de reprendre le contrôle de son destin.

Né en 1939 à Machhad, Ali Khamenei avait succédé à l’ayatollah Khomeini en 1989. Ancien président de la République, il avait consolidé son pouvoir en instaurant un système théocratique où il détenait l’autorité suprême sur les affaires politiques, religieuses et militaires.

Son mandat a été marqué par des crises internes, comme le Mouvement vert en 2009 ou les manifestations « Femmes, Vie, Liberté » en 2022, ainsi que par une confrontation permanente avec Israël et les États-Unis.

Khamenei, passionné de littérature et admirateur de Victor Hugo, menait une vie austère mais exerçait une influence considérable sur la politique régionale. Sous son autorité, les Gardiens de la Révolution ont étendu leur pouvoir économique et militaire, tout en renforçant l’« axe de la résistance » au Moyen-Orient.

Cependant, les sanctions internationales et les crises sociales ont plongé l’Iran dans un marasme économique durable. Sa rhétorique martiale et ses positions radicales contre Israël et l’Occident ont façonné l’image d’un dirigeant intransigeant, mais aussi isolé.