Représailles : Trump menace l’Iran d’une riposte militaire « sans précédent

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les Etats-Unis frapperaient l’Iran avec une force jamais vue auparavant si le pays ripostait à l’attaque américano-israélienne qui a tué le guide suprême Ali Khamenei.

« L’Iran vient de déclarer qu’il allait frapper très fort aujourd’hui, plus fort qu’il n’a jamais frappé auparavant », a écrit M. Trump sur sa plateforme Truth Social. « Il vaut mieux qu’ils ne le fassent pas, car s’ils le font, nous les frapperons avec une force sans precedent! »

La campagne de bombardements menée par les Etats-Unis et Israël – qui a suivi un renforcement militaire massif au Moyen-Orient, inédit depuis l’invasion de l’Irak en 2003 – a tué Khamenei, a confirmé dimanche la télévision d’État iranienne.

L’Iran a depuis riposté, avec des frappes signalées à travers le Golfe, notamment dans la capitale émiratie Abou Dhabi et près de bases militaires américaines de la région.

Trump avait indiqué que les bombardements américains se poursuivraient « aussi longtemps que nécessaire » et souligné que la mort de Khamenei offrait aux Iraniens leur « plus grande chance » de prendre le pouvoir au régime actuel.

Source : AFP