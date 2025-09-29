Jëf Jël relance sa dynamique et appelle à une mobilisation nationale

Le parti Jëf Jël a tenu ce week-end son 10ᵉ congrès à Thiès, sous le thème de la Renaissance. Militants et sympathisants y ont adopté une série de résolutions qui marquent une étape clé dans la refondation de la formation politique.

Le parti abandonne l’appellation « Alliance Jëf Jël » pour redevenir simplement Jëf Jël, tout en conservant son emblème historique de la clé, symbole d’ouverture et de possibilités. Le slogan est également renouvelé : « Jàmm ak Naatange » — Paix et Prospérité.

À l’issue du congrès, Talla Sylla a été élu président du parti, salué pour son expérience et son pragmatisme. Dans sa déclaration finale, Jëf Jël se positionne comme une opposition républicaine, responsable mais déterminée, se définissant comme « gardien de la République ».

Le parti promet de défendre sans relâche les valeurs démocratiques et de dénoncer toute dérive autoritaire. Il fustige notamment les accusations infondées et la « livraison à la vindicte publique » de citoyens, exigeant le respect strict de la présomption d’innocence et l’indépendance de la justice.

Face aux crises économiques, géopolitiques et environnementales, Jëf Jël appelle les Sénégalais à une mobilisation générale, baptisée « Takk Jog » (se lever et s’unir), afin de défendre la démocratie et l’intérêt national. Le parti annonce une stratégie de massification pour renforcer sa présence sur le terrain et « construire une digue solide » contre toute menace pour le pays.

« Le combat pour la démocratie continue », conclut la résolution adoptée à Thiès, qui place désormais Jëf Jël en première ligne de l’alternative républicaine au Sénégal.