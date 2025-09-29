Affaire Madiambal : Son épouse, ses deux fils et son marabout envoyés en prison

Le juge d’instruction du 1er cabinet près le Pool judiciaire financier a inculpé puis placé sous mandat de dépôt l’épouse de Madiambal Diagne, ses deux enfants et son marabout. Ce dernier a été arrêté à Thiès par la Division des investigations criminelles (DIC).

Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des deniers publics et blanchiment de capitaux commis par un groupe criminel organisé, selon des sources de Seneweb.