Plainte de l’Aser : Pape Mahwa Diouf placé en garde à vue

Traîné en justice par l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Pape Mahawa Diouf a déféré, ce lundi, à la convocation de la Division spéciale de cybersécurité (DSC), en compagnie de ses deux avocats. À l’issue de son audition, le responsable de l’APR a été placé en garde à vue dans les locaux de la DSC, selon Seneweb. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation.

L’ancien coordonnateur de la cellule de communication de Benno Bokk Yaakaar (BBY) sera probablement déféré demain mardi au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, sauf changement de programme.