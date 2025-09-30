«Dette cachée»…C’est la guerre des chiffres entre Macky et le régime Diomaye-Sonko

La polémique sur la « dette cachée » au Sénégal, révélée par l’administration du président Bassirou Diomaye Faye, a viré à une confrontation directe entre l’ancien chef de l’État, Macky Sall, et le gouvernement actuel. Sorti de son silence dans un entretien accordé à Julian Pecquet pour ACFrontPage, Macky Sall a dénoncé un débat « qui n’a pas de sens », défendant la gestion de son régime face aux accusations de dissimulation d’engagements financiers majeurs qui auraient faussé la trajectoire économique du pays.

L’ancien président a opposé un argumentaire technique et légal, insistant sur le fait qu’il est « impossible de dissimuler un engagement financier de l’État ». Il a rappelé que toute dette internationale nécessite l’avis de la Cour suprême et que les transactions en devises transitent obligatoirement par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), ainsi que par une surveillance multinationale permanente, notamment celle du FMI. Selon lui, les mécanismes de contrôle existants rendent la dissimulation de la dette techniquement irréalisable.

Justifiant l’augmentation de l’endettement sous sa mandature, Macky Sall a mis en avant les réalisations du Plan Sénégal Émergent (PSE). Il a souligné que l’argent emprunté a servi à financer des projets structurants comme l’accélération de l’électrification et le développement des infrastructures. « L’argent a servi à développer le pays. De quoi on nous parle ? », a-t-il lancé, transformant l’endettement en un choix politique assumé pour le développement. Il a conclu son intervention par un appel à la clarté, exigeant la publication des « termes de référence du rapport d’audit » pour mettre fin à la controverse par des preuves concrètes.

La riposte de l’actuel gouvernement n’a pas tardé. Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a réagi en choisissant de ramener l’affaire devant le FMI, l’institution même dont Macky Sall avait invoqué la surveillance. Le ministre Sarr a indiqué que le FMI « expliquera, lors de son Conseil d’Administration, sur la transmission de données erronées par le Sénégal, comment le cadrage macroéconomique avant la découverte et après se tient. »

Cette stratégie vise à obtenir une validation externe de la thèse du nouveau régime. Cependant, Abdourahmane Sarr est allé plus loin dans ses explications en pointant du doigt les failles qui auraient permis la dissimulation. Il a précisé que « des paiements effectués directement à l’étranger ne transitent pas par la banque centrale, des décaissements effectués sur ressources extérieures délibérément omis dans les déficits rapportés non plus ». Ces omissions délibérées sur les déficits et les paiements directs constitueraient, selon lui, le mécanisme par lequel l’ampleur réelle de la dette a pu être masquée.

Malgré cette offensive du gouvernement, la confusion et l’inquiétude persistent au sein de l’opinion publique. Le président d’AGIR-Les Leaders, Thierno Bocoum, s’est positionné en porte-parole de ces interrogations, interpellant directement le ministre Sarr dans une tribune virulente. Il a reproché au gouvernement de « déplaçant le débat vers Washington » en invoquant le FMI.

Pour Thierno Bocoum, la question technique est secondaire par rapport à l’enjeu de la confiance. La question la plus « simple, plus essentielle et plus dérangeante » est le « comment » : comment l’État a-t-il pu volontairement livrer des informations erronées à ses partenaires et à ses propres citoyens ? Et comment le service régulier de la dette a-t-il pu coexister avec sa dissimulation partielle ?

L’ancien député a souligné que tant que les modalités précises de cette dissimulation ne seront pas clairement élucidées pour l’ensemble des Sénégalais, « vous laisserez en suspens la seule question qui compte vraiment ». Il met ainsi en garde le régime Diomaye-Sonko contre le risque de laisser s’installer un « silence, plus lourd que la dette elle-même, qui mine aujourd’hui la confiance des Sénégalais envers leurs institutions. »

La controverse sur la dette est devenue un triple bras de fer : l’ancien président défend la légalité et le développement; le ministre de l’Économie s’appuie sur la technicité des omissions et l’arbitrage du FMI; et la société civile, par la voix de Thierno Bocoum, exige la transparence sur les mécanismes pour restaurer la confiance publique. Le Sénégal assiste à une véritable guerre des chiffres qui, au-delà des montants, engage la crédibilité de l’État.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn