La police allemande sur les lieux du drame

Un couple et deux enfants découverts tués par balles dans une maison

Quatre membres d’une famille ont été retrouvés morts dans une maison d’Oldenburg, en Allemagne.

La macabre découverte a été faite lundi en fin de matinée dans ce quartier résidentiel de la ville.

Il s’agit d’un couple et de ses deux enfants.

Selon les premières constatations, le père de famille aurait abattu sa femme et les deux enfants, avant de se suicider en retournant l’arme contre lui.

Les deux enfants étaient scolarisés à l’école primaire. Le meurtrier serait le père du garçon, la fille aurait un autre père.

