Propos outrageants contre Sonko : Serigne Bada Kémane arrêté

La Division spéciale de cybersécurité (DSC) a arrêté le célèbre tiktokeur Serigne Bada Kémane, de son vrai nom Badara Sarr.

Selon des informations exclusives de Seneweb, l’influenceur, en liberté provisoire, vient d’être placé en garde à vue dans les locaux de cette unité d’élite de la police nationale. Son arrestation est consécutive à une vidéo dans laquelle il a proféré des propos outrageants à l’endroit du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Réagissant sur l’affaire Wally Seck, Serigne Bada Kémane a accusé le chef du gouvernement sénégalais de vouloir emprisonner injustement tous les amis d’Amadou Macky Sall, fils de l’ancien président Macky Sall.

Le procureur de la République s’est autosaisi en ordonnant au chef de la DSC d’ouvrir une enquête.Convoqué ce lundi, Serigne Bada Kémane aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.