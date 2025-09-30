Manifestation au Madagascar : Andry Rajoelina dissout son gouvernement

Le président malgache Andry Rajoelina a annoncé lundi soir la dissolution de son gouvernement, y compris celle du Premier ministre Christian Ntsay, en poste depuis 2018. Cette décision intervient alors que Madagascar traverse une grave crise sociale marquée par des manifestations violentes qui ont déjà fait plusieurs victimes.

Depuis le 25 septembre, la capitale Antananarivo ainsi que plusieurs grandes villes comme Antsirabé et Toamasina sont secouées par une contestation populaire déclenchée par les coupures récurrentes d’eau et d’électricité. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au moins 22 personnes ont été tuées et plus de 100 blessées. Un bilan largement supérieur aux six morts initialement rapportés par une source hospitalière citée par France Info, mais contesté par le gouvernement malgache.

D’après l’ONU, certaines victimes ont été atteintes par des tirs des forces de sécurité, tandis que d’autres ont perdu la vie lors de pillages et de violences en marge des rassemblements. Des dégâts matériels importants ont également été signalés, poussant les autorités à imposer un couvre-feu nocturne.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, a dénoncé une « réponse violente et non nécessaire » des forces de sécurité. Sur les réseaux sociaux, le mouvement citoyen « Leo Délestage » a pris de l’ampleur, incarnant la colère d’une jeunesse excédée par les pénuries énergétiques et hydriques qui paralysent le pays.

La communauté internationale a réagi avec inquiétude. La SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe) s’est dite « profondément préoccupée » et a exprimé son soutien au gouvernement et au peuple malgache dans leurs efforts pour « restaurer la paix et la stabilité ». De son côté, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a appelé « à la retenue et au dialogue », tout en réaffirmant l’engagement de l’UA à accompagner Madagascar dans la recherche de solutions durables.

En attendant la nomination d’un nouveau gouvernement, les ministres sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes. Mais malgré ces mesures, la situation reste tendue dans plusieurs villes, soulignant les défis structurels d’un pays parmi les plus pauvres du monde, confronté à une crise énergétique et hydrique chronique aggravée par des problèmes de gouvernance.