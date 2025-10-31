JOJ Dakar 2026 : Diomaye Faye célèbre la naissance de la mascotte AYO

À un an du coup d’envoi des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé, ce vendredi 31 octobre 2025, au Grand Théâtre National de Dakar, la cérémonie officielle de présentation de la mascotte des premiers Jeux Olympiques organisés sur le sol africain.

Symbole d’unité, d’énergie et d’espoir, la mascotte baptisée AYO incarne la jeunesse africaine : dynamique, créative et ambitieuse. Par son sourire rayonnant et ses couleurs vives, AYO reflète les valeurs de diversité, de solidarité et d’excellence que portent les JOJ Dakar 2026. Elle devient ainsi l’empreinte visuelle et l’identité symbolique de ces Jeux historiques.

En présence de la présidente du Comité International Olympique (CIO), Kirsty Coventry, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de nombreuses personnalités du monde sportif et diplomatique, le chef de l’État a salué le travail remarquable du Comité d’organisation des JOJ (COJOJ Dakar 2026).

Il a réaffirmé l’engagement du Sénégal à faire de ces Jeux un moment inoubliable pour la jeunesse africaine et pour le continent tout entier : « Le Sénégal est conscient d’incarner l’espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale », a déclaré le président Diomaye Faye.

Le chef de l’État a également tenu à rappeler que ces Jeux seront bien plus qu’une simple compétition sportive. Selon lui, ils incarneront la vitrine d’une Afrique debout, confiante en sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde les valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité.

« Le pari de la mobilisation sera gagné grâce à l’engagement de l’État, à l’implication résolue des acteurs sportifs et à l’adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l’ensemble de nos concitoyens », a-t-il assuré.

Le dévoilement de AYO marque une étape majeure dans la préparation des JOJ Dakar 2026, prévus du 24 octobre au 15 novembre 2026, avec la participation attendue de milliers de jeunes athlètes venus des cinq continents.

Sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », le Sénégal entend faire de ces Jeux un événement inoubliable, alliant sport, culture et innovation — à l’image d’une jeunesse africaine ambitieuse, ouverte et tournée vers l’avenir.