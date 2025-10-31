Pacte social : La FGTS/B dénonce une « compromission déguisée » et trace sa propre voie syndicale

La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal (FGTS/B) s’est vivement prononcée sur le projet d’institutionnalisation du Pacte social, qu’elle juge contraire aux intérêts fondamentaux des travailleurs. Dans un communiqué publié le 28 octobre 2025, la centrale syndicale critique ce qu’elle qualifie de « compromission » entre certaines organisations syndicales et le gouvernement, dénonçant une volonté de museler le mouvement ouvrier sous couvert de stabilité sociale.

Tout au long de la campagne pour les élections de représentativité, la FGTS/B a défendu ce qu’elle appelle la « 3e voie syndicale », une approche centrée sur la promotion et la protection du travailleur. Selon elle, la « participation responsable » qui prévalait après les indépendances a progressivement disparu, remplacée depuis 2013 par une « néo-participation » où certaines centrales syndicales se sont engagées dans un pacte de stabilité sociale et économique sans solder les nombreux passifs sociaux.

Ces passifs concernent notamment les arriérés de salaires, les indemnités de logement non versées, la non-signature de décrets relatifs au plan de carrière dans les secteurs de l’éducation et de la santé, ou encore le reclassement des techniciens supérieurs de santé dans la hiérarchie A2. Pour la FGTS/B, « un pacte sans clause de rupture » ne servirait qu’à « immobiliser les travailleurs pendant trois ans », en les privant de leur droit de grève et de toute possibilité de nouvelles conquêtes sociales.

La centrale syndicale s’interroge par ailleurs sur « la pertinence d’un arrêté primatorial instituant le pacte avec des organes et un budget de fonctionnement », estimant que ce dispositif retire toute sa substance au Haut Conseil du dialogue social, rattaché à la Présidence de la République. Elle dénonce un « chevauchement de missions » et une « volonté d’encerclement des travailleurs » à travers des centrales faîtières déconnectées des réalités sectorielles. « Cela ne garantira aucune stabilité durable si les accords continuent de moisir dans les tiroirs de l’oubli décrété », prévient la FGTS/B.

Fidèle à sa ligne de conduite, la FGTS/B réaffirme sa position de refus de toute « vassalisation syndicale » et appelle à un retour aux « fondamentaux du syndicalisme de compromis dynamique et non de compromission ». Elle exprime également sa solidarité envers plusieurs travailleurs licenciés ou exclus, parmi lesquels Omar Foutah Badiane, secrétaire général du SAT2S de la Caisse de Sécurité Sociale, ainsi que des responsables du nouveau Syndicat autonome des professionnels du ciment (SAPROCI) et des employés du Radisson.

Enfin, la FGTS/B réclame à nouveau la délivrance de son récépissé et sa reconnaissance officielle comme centrale syndicale représentative, revendiquant un score de 10,20 % aux élections de représentativité, un résultat que la centrale dit vouloir dédier à la mémoire de son fondateur, Sidya Ndiaye.