Sénégal : progression maîtrisée de la Fièvre de la Vallée du Rift, le Mpox sous contrôle

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié, ce 30 octobre 2025, son dernier point de situation sur les épidémies de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de Mpox (variole du singe).

Selon le communiqué, la Fièvre de la Vallée du Rift poursuit une évolution contenue. Cinq nouveaux cas positifs et un décès supplémentaire ont été enregistrés, portant le bilan total à 363 cas confirmés, 29 décès et 291 guérisons depuis le début de l’épidémie.

La région de Saint-Louis reste l’épicentre, avec 280 cas recensés, notamment dans les districts de Richard-Toll (133 cas) et Saint-Louis (73 cas). La maladie s’est également propagée à d’autres régions : Matam (23 cas), Louga (18 cas), Fatick (15 cas), Kaolack (14 cas), Dakar (9 cas), Thiès (2 cas) et Tambacounda (2 cas).

S’agissant du Mpox, la situation demeure stable. Depuis son apparition le 22 août 2025, 7 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous dans la région de Dakar. Aucun décès n’a été signalé et 8 patients sont désormais guéris. Actuellement, 30 personnes contacts font encore l’objet d’un suivi sanitaire.

Le ministère de la Santé appelle les populations à maintenir la vigilance, à respecter les mesures de prévention et à coopérer avec les autorités sanitaires afin de limiter la propagation de ces épidémies.