Thierno Alassane Sall : «Sauver le Mali, c’est sauver la sous-région»

Dans une analyse de la situation au Sahel, Thierno Alassane Sall, député SENEGAAL KESE et président du parti République des valeurs/Réewum Ngor (RDV), alerte sur l’ampleur du péril qui menace le Mali et, par ricochet, toute la sous-région. L’ancien ministre estime que la CEDEAO a commis une erreur historique en coupant le dialogue avec les juntes de l’AES, ouvrant la voie à une crise sécuritaire sans précédent. Il appelle le Sénégal à prendre ses responsabilités face à un voisin malien au bord de l’effondrement, tout en dénonçant la dérive autoritaire du régime actuel à Dakar.