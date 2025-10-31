Ameth Ndoye entendu sur une seconde vidéo…ce qu’il a dit aux enquêteurs

En présence de son avocat El Hadj Oumar Youm, Ameth Ndoye a été entendu sur une seconde vidéo dans laquelle il avait violemment attaqué le Premier ministre Ousmane Sonko avec des propos jugés injurieux. Après le visionnage de la séquence de 53 secondes, le chroniqueur de la Sen TV a reconnu être l’auteur des propos, selon des sources de Seneweb.

Selon lui, l’opposant Ousmane Sonko avait traité de tous les noms le président Macky Sall, sans être inquiété.

Lors de son premier interrogatoire, Ameth Ndoye avait déclaré aux gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe qu’il faisait allusion au chef du parti Pastef et non à Ousmane Sonko en sa qualité de Premier ministre du Sénégal.

Sur instruction du procureur, Ameth Ndoye sera déféré lundi, après la prolongation de sa mesure de garde à vue. Il est poursuivi pour offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État et diffusion de fausses nouvelles.

Source : Seneweb