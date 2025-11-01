La contestation monte…Pastef pris en tenaille entre l’opposition et la presse

Cette semaine à Dakar restera gravée comme un tournant politique majeur, mettant à l’épreuve l’autorité du nouveau régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) Face à une vague de contestation sociale et à une fronde inédite des médias, le gouvernement se retrouve sous une pression qui n’a cessé de s’intensifier, culminant avec une démonstration de force de l’opposition ce vendredi. Le calme apparent des premiers mois de l’ère Pastef pourrait céder la place à une confrontation ouverte.

L’événement le plus marquant est sans conteste la grande marche du Front pour la Défense de la Démocratie (FDR). Réunissant des dizaines de milliers de Dakarois, cette mobilisation, qualifiée d’« historique » par ses organisateurs, a transformé les grandes artères de la capitale en un puissant signal de mécontentement. L’opposition, composée de partis autrefois au pouvoir comme l’APR, l’AFP et le PDS, démontre une capacité de rassemblement que beaucoup croyaient éteinte.

Le message porté par cette marée humaine est clair : un « ras-le-bol général » face à la cherté de la vie, aux licenciements, à l’augmentation du prix de l’électricité et, surtout, une interpellation directe au Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement accusés d’inaction face à la détresse populaire. Cette unité, prônée par les leaders de l’opposition en vue des prochaines échéances locales et présidentielle, marque un réveil spectaculaire qui pourrait redessiner le paysage politique.

Parallèlement à la contestation sociale, le régime doit faire face à une fronde sans précédent des acteurs de la presse. Les interpellations musclées de directeurs de médias, les suspensions de signaux de chaînes comme la 7TV et TFM, et le silence du CNRA, ont été perçus comme une menace directe à l’État de droit. Ces actes ont suscité une indignation généralisée, prouvant que la liberté de la presse reste un pilier de la démocratie sénégalaise.

En réponse, les professionnels des médias ont créé le Front pour la Défense de la Liberté de la Presse (FDLP), annonçant des actions fortes comme l’opération « Anonymous » où les noms et images des autorités seront occultés. En ciblant la presse, le gouvernement a paradoxalement forcé l’unité du secteur, faisant passer la défense des libertés avant les divisions économiques ou éditoriales.

Les conséquences de ces événements pourraient être importantes. Sur le plan international, l’arrestation de journalistes et les suspensions de médias, en plein Salon international des médias d’Afrique (SIMA) à Dakar, risquent de ternir l’image du Sénégal, souvent cité en exemple en Afrique de l’Ouest. Sur le plan intérieur, l’accumulation de ces tensions érode la lune de miel du nouveau pouvoir et légitime la posture de l’opposition.

La réponse politique du parti Pastef ne s’est pas fait attendre. Le parti dirigé par Ousmane Sonko, a annoncé la tenue d’un « Tera-meeting » le 8 novembre, qui s’annonce comme une riposte directe à la démonstration de force du FDR. Ce grand rassemblement est crucial pour le régime afin de montrer que son socle électoral est intact et qu’il conserve la majorité silencieuse derrière lui.

Pour les « patriotes » du Pastef, l’enjeu du 8 novembre est donc existentiel. Après la mobilisation réussie de l’opposition, le Tera-meeting doit être une réussite totale et écrasante en termes de foule, d’organisation, et de message politique. Ce sera l’occasion pour le patriote en chef, Ousmane Sonko, de s’adresser directement aux sénégalais, de justifier les actions de son gouvernement et de rassurer sa base sur la tenue de ses promesses. La crédibilité de Pastef est en jeu.

Le régime de Pastef a vécu une semaine qui marque véritablement la fin de sa période de grâce. Le Sénégal est entré dans une nouvelle phase de sa vie politique, caractérisée par une opposition revigorée et une presse unie et combattive. La rue est redevenue un lieu d’expression politique majeur, et l’équilibre des forces dépendra de la capacité de chaque camp à maintenir la mobilisation.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn