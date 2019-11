José Mourinho reprend du service à Tottenham…

Libre de tout contrat depuis plusieurs mois, José Mourinho s’est engagé avec Tottenham, qui vient de se séparer de Mauricio Pochettino.

« Quand vous êtes en mai vous vous dites : juin, les vacances du football, juillet, pré-saison, août reprise des championnats, septembre personne ne limoge quelqu’un. Donc vous vous dites, mon Dieu nous allons devoir attendre octobre, novembre, décembre. Dans les prochains deux ou trois mois, beaucoup de choses peuvent arriver ». Dans un exercice presque prémonitoire dans les colonnes du Telegraph en septembre, José Mourinho espérait une opportunité au cœur de l’automne.

Il l’attendait d’ailleurs avec impatience. Depuis plusieurs mois, il espérait qu’un challenge à sa mesure se présenterait à lui. Tout venant à point à qui sait attendre, le technicien a finalement été récompensé. Plusieurs mois après son éviction de Manchester United, le Special One retrouve les bancs de Premier League. Le Lusitanien a en effet été choisi par Tottenham pour remplacer Mauricio Pochettino, démis de ses fonctions ce mardi soir. Son 3e club en Angleterre après Chelsea et MU. Deux missions prioritaires

« Nous sommes ravis d’annoncer l’arrivée de José Mourinho comme entraîneur pour un contrat qui court jusqu’à la fin de la saison 2022/23 », peut-on lire sur le communiqué officiel des Spurs. « Avec José, nous avons l’un des entraîneurs au plus grand palmarès. Il a une expérience des plus riches, il peut inspirer des équipes et il est un grand tacticien. Il a gagné partout où il est passé. Nous croyons qu’il va amener énergie et foi dans le vestiaire », a justifié le président Daniel Levy.

Les Londoniens, 14es de Premier League à 20 points du leader Liverpool et à 11 points des places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions ont décidé de confier les rênes du camion au natif de Setubal, tout heureux de revenir aux affaires. Il devra donc redresser la barre sur la scène nationale et qualifier Tottenham pour les 8es de finale de Ligue des Champions.