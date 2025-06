Journée Mondiale de lutte contre la drogue : Ansoumana DIONE préconise un durcissement des peines pour les trafiquants

Ce 26 juin 2025 marque la célébration de la Journée internationale de lutte contre la drogue. A cette occasion, nous tenons à attirer l’attention du chef de l’Etat Bassirou FAYE et du Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO, sur les conséquences de l’usage de la drogue, aussi bien sur la santé mentale que sur la sécurité publique. De plus en plus, nous assistons à beaucoup de séries de meurtres et d’assassinats, parfois entre les membres d’une même famille. D’ailleurs, aucune nation ne peut se développer avec une population jeune, victime de l’usage de l’alcool et de la drogue. Et, si l’on y prend garde, notre économie risque d’être plombée à cause du blanchiment d’argent.

C’est pourquoi, nous préconisons le durcissement des peines contre les gros trafiquants de drogue, considérés à juste raison, comme étant de véritables criminelles. En ce qui concerne les usagers, ils devraient pouvoir bénéficier d’une prise en charge, au même titre que les personnes souffrant de paludisme, de tuberculose, pour ne citer que cela. Mieux, ce ne sont les moyens et les dispositions qui manquent à notre pays, un Centre étant construit depuis 2004 à Darou Mousty pour venir en aide notamment aux jeunes victimes de toxicomanies. Malheureusement, les nouvelles autorités manquent de volonté par rapport à cette problématique qui hante le sommeil des familles.

En cette journée internationale de lutte contre la drogue, les nouvelles autorités devraient prendre à bras le corps ce fléau qui est entrain de décimer notre jeunesse. Ici, à notre Centre Ansoumana DIONE de Kaolack et au niveau des quelques rares services de psychiatrie, nous recevons des citoyens souffrant de maladies mentales, à cause de l’usage abusif de drogue et d’alcool. En fait, la position du Sénégal est favorable au trafic illicite des drogues vers les Etats-Unis d’Amérique, l’Europe, entre autres. Aujourd’hui, ce phénomène de la drogue a causé beaucoup divorces, sans oublier la dislocation des bon nombre de familles, d’où l’urgence d’agir pour le bien-être des populations.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)