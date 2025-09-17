Kalifourou : De la Cocaïne d’une valeur de 21,78 milliards saisie par les Douanes

Le Bureau des Douanes de Kalifourou, relevant de la Direction régionale des Douanes du Sud, a intercepté, ce mardi 16 septembre 2025 aux environs de 13 heures, un important chargement de drogue. L’opération a permis la saisie de 243 plaquettes de cocaïne, pour un poids total de 272,25 kilogrammes.

Cette prise résulte de l’exploitation d’un renseignement indiquant le transfert d’une cargaison de stupéfiants en provenance d’un pays voisin vers le Sénégal. Grâce à un dispositif de surveillance renforcé, les agents des Douanes ont pu intercepter une Renault Trafic immatriculée au Sénégal, utilisée pour le transport.

La fouille du véhicule a mis au jour une cachette spécialement aménagée contenant la drogue. Les analyses effectuées par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne.

La valeur marchande de cette saisie est estimée à 21,78 milliards de francs CFA. Trois ressortissants étrangers ont été arrêtés lors de l’opération. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue du réseau impliqué.

Dans un communiqué, l’Administration des Douanes a réaffirmé sa détermination à lutter contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le trafic de stupéfiants. Elle a également invité les populations à renforcer leur collaboration avec les services douaniers pour une lutte plus efficace contre ce fléau.