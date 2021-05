Un nouvel incendie s’est déclaré la nuit dernière au marché central de Kaolack. Le feu est parti d’un magasin à côté de « Saloum portable » qui vendait des effets et cosmétiques. Pour le moment, les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais en tout cas les dégâts sont énormes. Les soldats du feu se sont bataillés pendant plus d’une heure pour maîtriser les flammes.