Kaolack : Saisie de chanvre indien et arrestation avant le Gamou

Dans le cadre des opérations de sécurisation du Gamou de Médina Baye, la Brigade Régionale des Stupéfiants (OCRTIS) de Kaolack a procédé à l’interpellation d’un individu dans la nuit du vendredi au samedi, aux environs de 2 heures du matin, dans le village de Sinthiou Bandoulou (commune de Ndiaffate).

L’opération a permis une saisie importante comprenant : 2,600 kg de chanvre indien ; 82 cornets et 16 passols de la même substance, destinés à la vente au détail (à 3 000 FCFA l’unité).

Trois paires de ciseaux utilisées pour le conditionnement. Une somme de 20 000 FCFA provenant probablement de la commercialisation du produit.

Le suspect a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour identifier ses éventuels complices et démanteler le réseau.

Cette intervention s’inscrit dans le dispositif spécial mis en place par les forces de sécurité afin d’assurer le bon déroulement du Gamou, événement religieux qui attire chaque année des milliers de fidèles à Kaolack.