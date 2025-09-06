Kaolack : Saisie de drogue et arrestations à la veille du Gamou

À quelques jours du Gamou de Médina Baye, la Brigade Régionale des Stupéfiants (OCRTIS) de Kaolack a mené une opération de sécurisation qui s’est soldée par plusieurs arrestations et une importante saisie de drogue.

Menée dans les quartiers de Médina Mbamba et à Kahone, l’opération a permis de mettre la main sur quatre individus suspectés de trafic. Les policiers ont saisi 95 pilules d’ecstasy ainsi que 47 grammes de haschich, conditionnés en boulettes.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue. L’enquête ouverte devrait permettre d’identifier d’éventuels complices et de démanteler le réseau.

Cette action s’inscrit dans le dispositif spécial de sécurisation mis en place par les forces de l’ordre pour garantir le bon déroulement du Gamou, grand rassemblement religieux qui attire chaque année des milliers de fidèles à Kaolack.