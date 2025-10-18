Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong, à Kaolack, a mis la main sur trois individus soupçonnés de vols répétés de motos « Jakarta ». L’opération a eu lieu dans la matinée du jeudi 16 octobre 2025, au quartier Dialégne.

Tout est parti d’un appel téléphonique signalant la présence de trois suspects appréhendés par des habitants du quartier après plusieurs cas de vols de motos. Alertée, une équipe d’intervention du commissariat s’est immédiatement rendue sur les lieux, procédant à l’interpellation des mis en cause et à la saisie de quatre motos trouvées en leur possession.

Selon les déclarations des victimes, les faits se sont produits dans la nuit du 15 au 16 octobre, vers trois heures du matin. Les deux plaignants avaient constaté la disparition de leurs motos, pourtant soigneusement garées à leur domicile, sis à Thioffack.

Les investigations menées par la police ont permis de remonter la piste des véhicules volés jusqu’à un vendeur de melons, identifié comme l’un des auteurs présumés. Ce dernier, ainsi que deux complices présumés, ont été arrêtés.

Les trois individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer l’étendue de leurs agissements et d’éventuelles complicités.