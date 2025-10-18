Une nounou fait boire de l’antigel à un bébé de 11 mois

En février 2025, Anna Adamo, une nourrice de 59 ans, gardait un bébé de 11 mois à son domicile d’Okeechobee, en Floride (Etats-Unis).

Lorsque la grand-mère a récupéré son petit-fils, elle a remarqué qu’il paraissait plus fatigué que d’habitude.

Ses parents, ensuite, ont constaté qu’il était incapable de tenir sa tête droite et semblait léthargique.

Le bébé a vomi un liquide clair, collant et à l’odeur étrange. Le petit a été transporté à l’hôpital où il a fait un arrêt cardiaque pendant près de 10 minutes avant que les secours ne parviennent à le réanimer.

Les examens médicaux ont révélé que le bébé avait été empoisonné avec un composant toxique présent dans l’antigel.

Sa nourrice a été interpellée au mois d’octobre et a nié les faits en garde à vue. Anna Adamo avait déjà été soupçonnée de faits similaires il y a 11 ans, mais les charges avaient été abandonnées faute de preuve.

Quant à l’enfant, il a survécu et se remet peu à peu mais pourrait garder des séquelles à vie.

Source : F D