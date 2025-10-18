Cédric Jubillar condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de sa femme

Cédric Jubillar a été reconnu coupable ce vendredi du meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020 et dont le corps n’a jamais été retrouvé.
L’homme de 38 ans, qui clame son innocence, a été condamné à 30 ans de prison. Il va faire appel.
Les six jurés et les trois magistrats de la cour d’assises du Tarn s’étaient retirés en début d’après-midi pour délibérer. Sept d’entre eux ont déclaré Cédric Jubillar coupable.
S’il n’avait été que six, il aurait été acquitté. Il n’a fallu que d’un seul juré.