La société civile au front…l’opposition sénégalaise devient suiveuse

L’échiquier politique sénégalais connaît un bouleversement silencieux, mais profond, où les rôles traditionnels entre opposition politique et société civile se sont inversés. L’avènement fulgurant du parti PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a agi comme un révélateur, mettant en lumière une inertie croissante au sein des formations politiques d’opposition « classiques », désormais contraintes de marcher dans le sillage des mouvements citoyens.

Le récent mouvement de protestation organisé par le collectif «Noo Lank» en est l’illustration la plus frappante. Alors qu’il s’agissait initialement d’une initiative de la société civile pour dénoncer la cherté de la vie et la hausse des factures de la Senelec, les partis d’opposition, y compris l’Alliance pour la République (APR) de l’ancien président, Gueum Sa Bopp de Bougane Gueye et la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall se sont greffés à l’événement. Cette participation tardive et souvent opportuniste souligne une incapacité à initier des actions concrètes et mobilisatrices par eux-mêmes.

Les véritables moteurs de la contestation populaire sont désormais des figures issues de la société civile, à l’image d’Abdou Karim Guèye ou de son mouvement «Rappel à l’ordre». Il y a aussi le mouvement «Noo Lank». Ces activistes, par leurs prises de position audacieuses et leurs actions de terrain, définissent l’agenda de la protestation, forçant les partis politiques à s’aligner pour ne pas perdre toute crédibilité auprès d’une population exaspérée.

Le contraste est saisissant avec la figure du chef de l’opposition traditionnelle. Souvent absent des premières lignes de la contestation ou se limitant à des déclarations protocolaires, il peine à incarner une véritable alternative mobilisatrice. Son mutisme relatif face aux « situations insoutenables » décriées par les familles sénégalaises laisse un vide que la société civile s’empresse de combler. Devant le tandem, il est quasi inexistant.

De son côté, l’ancien parti au pouvoir, l’Apr, est lourdement handicapé par le fardeau de sa gestion passée. Ses tentatives de s’ériger en critique crédible de la situation économique actuelle se heurtent au souvenir des politiques décriées durant son mandat, rendant sa voix inaudible ou, pire, suscitant le sarcasme de l’opinion publique. La question de la «dette cachée» est très révélateur de la situation.

Dans ce contexte, le Pastef a su capitaliser sur la faillite de l’opposition historique. En s’appuyant sur un discours de rupture et en exploitant les thèmes portés par la société civile (la vie chère, la gouvernance, les libertés), il a réussi à capter une large partie du soutien de l’opinion publique. Sa victoire électorale est la matérialisation de cette nouvelle dynamique, où l’élan est venu de la base.

La frustration exprimée par les manifestants, qui dénoncent l’«incompétence des autorités» et leur «tâtonnement incessant», est un cri du cœur que les partis politiques n’ont pas su ou voulu porter en premier lieu. Le fait que des activistes aient même osé demander la démission du Premier ministre Ousmane Sonko, un ancien leader de la contestation, montre à quel point la vigilance citoyenne est devenue l’étalon de la politique sénégalaise.

Même les tentatives de l’administration de brider la contestation, illustrées par les changements d’itinéraire de la marche de «Noo Lank», n’ont fait qu’accentuer la détermination des mouvements citoyens. Ces perturbations confirment l’importance de ces collectifs, qui parviennent à mobiliser malgré les obstacles, un signe de vitalité que l’opposition parlementaire peine à afficher.

L’opposition sénégalaise se trouve à la croisée des chemins. Pour retrouver son leadership, elle doit impérativement cesser d’être une force suiveuse et renouer avec l’initiative en proposant une vision claire et en menant des actions concrètes et populaires, en phase avec les aspirations portées par la société civile qu’elle suit désormais de loin.

