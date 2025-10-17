Le Premier ministre met fin au cumul d’avantages des agents de l’État

Le gouvernement, sous l’impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko, a mis fin à une pratique jugée incompatible au sein de l’administration : le cumul de certains avantages liés aux véhicules de fonction.

Une circulaire datée du 25 septembre 2025 ordonne l’arrêt immédiat de cette pratique. Selon le document, exploité par Senego, des agents dans plusieurs départements ministériels continuaient de percevoir simultanément la dotation en carburant liée à la détention d’un véhicule administratif et l’indemnité forfaitaire globale prévue pour certaines catégories de fonctionnaires. Ce double avantage est pourtant jugé illégal ou incompatible au regard de la réglementation en vigueur.

Cette décision s’appuie sur une instruction émanant directement du sommet de l’État. Le Premier ministre rappelle en effet que, par la Directive présidentielle n° 3, elle-même issue du rapport de l’Inspection générale d’État (IGE) n° 37/2024 d’avril 2024, « le Président de la République ordonne de mettre fin à cette pratique du cumul de la dotation en carburant avec l’indemnité forfaitaire globale. »

Le texte précise que les agents concernés sont ceux figurant à l’annexe II du décret n° 2021-03 du 06 janvier 2021 relatif aux véhicules administratifs.

Ousmane Sonko demande aux responsables des départements ministériels de « prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette directive sans délai » et de lui accuser réception de la circulaire.