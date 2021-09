Kara rejoint le pouvoir…un signe de la chute de Macky

Kara rejoint la mouvance présidentielle…la fin s’annonce pour Macky ?

Les prochaines élections hantent le sommeil des partis politiques. Opposition et pouvoir multiplient leurs offensives pour maximiser leur chance. Du côté de la mouvance présidentielle on est en train de pêcher dans tous les partis pour gonfler les rangs. Dernièrement le Parti de la Vérité pour le développement (PVD) de Serigne Modou Kara Mbacké a décidé d’apporter son soutien au président Macky Sall. Mais ce soutien du marabout politicien ne prédit-il pas la chute du locataire du Palais ?

Macky Sall a décroché un nouvel allié pour les prochaines élections prévues en 2022 et 2024. Serigne Modou Kara Mbacké, comme il l’avait fait lors du référendum du 20 mars 2016, a une fois de plus porté son choix sur Macky Sall. Le marabout politicien a annoncé que son parti de la vérité pour le développement (PVD) va le soutenir pour les prochaines joutes électorales. D’ailleurs, ils vont l’officialiser le 11 novembre prochain, lors d’une rencontre où le Président Macky Sall est convié par le PVD.

Un soutien qui intervient au lendemain des affaires des centres de redressement du marabout. En effet, 43 personnes ont été arrêtés pour des faits d’association de malfaiteurs, traitement inhumain à l’encontre d’individus, coups et blessures volontaires. Kara a révélé avoir reçu deux appels téléphoniques de Macky Sall. « Je lui apporterai ce soutien personnel à ma façon durant tout le temps qu’il sera au pouvoir. Je le dis haut et fort », dit le guide de la révolution pacifique.

Mais le marabout politicien sait faire des calculs politiques. Il a toujours apporté son soutien aux partis politiques au pouvoir. Son parti et celui de Me Abdoulaye Wade avait pactiser en marge de la présidentielle et des législatives du 25 février 2007. « Nous venons d’avoir avec le PVD de Serigne Modou Kara, une réunion positive. Le directeur de campagne que je suis, part de cette rencontre réconfortée. Je suis heureux de disposer de ce soutien. C’est un soutien sans condition, aussi vital que fondamental pour la présidentielle et déterminant pour les législatives », déclarait Macky Sall à l’époque.

Serigne Modou Kara a toujours été décroché par les hommes du pouvoir. Lors des élections de l’an 2000, qui ont porté Abdoulaye Wade au pouvoir, le marabout avait soutenu Abdou Diouf, président sortant à l’époque. Mais son soutien n’a pas empêché le Pape du Sopi de prendre le pouvoir. Et malgré cela, Kara récidive encore.

Lors de la présidentielle de 2012, il s’était rangé derrière le président Abdoulaye Wade au détriment de Macky Sall avec sa grande coalition Benno Bokk Yakaar. Et là non plus Serigne Modou Kara n’a pas pu décrocher une victoire. Ce parce que le leader de l’Alliance pour la République (APR) a battu notre « Gorgui » national au second tour.

Toutes ces successions de défaites ont poussé beaucoup de sénégalais à prédire la chute de Macky Sall aux prochaines élections. « Kara a toujours été décroché par l’homme du pouvoir, il n’a jamais participé à la victoire du peuple. Rappelez-vous entre Diouf et Wade il avait soutenu Diouf, entre Macky et Wade il avait soutenu Wade aujourd’hui entre Macky et le peuple sénégalais il soutient Macky, ça fait bon signe. Il soutient toujours le vaincu. Heureusement pour nous autres », écrit un internaute sur Facebook.

A trois (3) ans de la présidentielle, Macky Sall gonfle ses rangs. Mais le soutien du leader du PVD risque de lui être fatal. Politiquement le parti de Kara ne pèse pas lourds sur l’échiquier électoral et le marabout politicien a toujours accompagné les perdants. On verra si Macky fera exception.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru