Kédougou : Vaste opération contre l’orpaillage clandestin…un réseau de trafic de migrants démantelé

La Légion de Gendarmerie de Kédougou a mené, le samedi 21 février 2026, une importante opération de sécurisation dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières et le trafic de migrants. De 10h00 à 17h00, les éléments du GARSI-2 déployés dans les postes avancés de Gamba-Gamba et de Saeinsoutou ont procédé au démantèlement de trois sites d’orpaillage clandestin situés dans les villages de Bantanko, Bondala et Mouran.

L’intervention a permis la saisie d’un important lot de matériel utilisé pour l’exploitation illicite de l’or.

Au total, 14 groupes électrogènes, 06 marteaux-piqueurs, 08 motopompes, 05 machines-pompes, 02 panneaux solaires et 01 pompe à eau ont été récupérés par les forces de l’ordre.

Sur place, plusieurs équipements ont été détruits afin d’empêcher toute reprise immédiate des activités clandestines, notamment 25 machines cracheuses, 05 dispositifs de forage électrique, 07 moto-pompes ainsi que plusieurs abris de fortune.

Cette opération s’inscrit dans une dynamique de lutte continue contre l’orpaillage illégal, un phénomène qui entraîne de lourdes conséquences environnementales, économiques et sécuritaires dans cette région aurifère du sud-est du pays.

Dans le même élan, la Section de Recherches de Kédougou a procédé à l’interpellation d’un individu pour trafic de migrants et traite de personnes. Cinq mineurs ont également été auditionnés pour les besoins de l’enquête.

Selon les premiers éléments recueillis, ces mineurs seraient entrés sur le territoire sénégalais en provenance du Mali avec l’intention de travailler sur des sites d’orpaillage moyennant rémunération. D’après leurs déclarations concordantes, ils seraient issus de la même famille. Leurs parents auraient organisé leur voyage depuis le Burkina Faso, en collaboration avec le mis en cause, chargé de les récupérer à la frontière sénégalo-malienne.

Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu, sans ambages, les faits qui lui sont reprochés. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur du réseau et d’identifier d’éventuels complices.