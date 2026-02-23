« Offense au président » : Azoura Fall dans le viseur de la Section de Recherches

Assane Guèye, alias « Azoura Fall », est sous le coup d’un nouveau feuilleton judiciaire. Après le limogeage de Bassirou Kébé à la tête de la Direction générale de la SN-HLM, le militant de Pastef a tenu des propos jugés outrageants à l’encontre du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

À cet effet, le procureur de la République a ordonné à la section de recherches de Colobane de le convoquer afin de l’interroger sur ses propos controversés, selon des sources de Seneweb.

Mais Azoura Fall serait introuvable et serait activement recherché par les gendarmes.

Source : Seneweb