Une femme s’asperge d’essence en pleine rue et commet l’impensable

Le drame s’est produit samedi en début de soirée à Thionville, en Moselle. Vers 18H00, une femme a stationné sa voiture rue de la Paix.

Elle est ensuite descendue de son véhicule et s’est aspergée d’essence sur la voie publique, avant de s’immoler par le feu.

Alertés par des cris, des passants ont tenté de l’aider en jetant des seaux d’eau, puis en essayant d’étouffer les flammes avec une couverture. En vain.

La victime a été transportée au service des grands brulés de l’hôpital Mercy, près de Metz. Brulée au troisième degré, la femme est finalement décédée des suites de ses blessures ce dimanche midi.