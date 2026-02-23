Le chef d’un des principaux cartels mexicains tué par l’armée

Dimanche, l’armée mexicaine a annoncé la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », chef du cartel Jalisco New Generation (CJNG), lors d’une opération militaire dans la région de Tapalpa, État de Jalisco. Considéré comme l’un des criminels les plus recherchés au monde, il dirigeait depuis près de deux décennies l’organisation criminelle la plus puissante du Mexique.

L’assaut, mené avec le soutien en renseignement des États-Unis, a entraîné de violents affrontements : plusieurs suspects ont été tués ou arrêtés, des armes lourdes saisies, et des membres des forces de sécurité mexicaines ont perdu la vie. La mort du baron de la drogue a immédiatement déclenché une vague de représailles du CJNG, avec des barrages routiers, des véhicules incendiés et des scènes de panique dans des villes comme Guadalajara et Puerto Vallarta. Les autorités locales ont suspendu les transports publics et appelé la population à rester chez elle, tandis que des compagnies aériennes, dont Air Canada, ont interrompu leurs vols vers la région.

Le département d’État américain avait offert jusqu’à 15 millions de dollars pour la capture d’« El Mencho », accusé de trafic massif de fentanyl, cocaïne et méthamphétamines vers les États-Unis. Né dans le Michoacán en 1966, Oseguera Cervantes avait commencé sa carrière criminelle dans les années 1990, avant de fonder le CJNG en 2007, rival du cartel de Sinaloa. Redouté pour ses méthodes violentes et innovantes — attaques contre des hélicoptères, usage de drones explosifs, implantation de mines — il était considéré par la DEA comme aussi puissant que le cartel de Sinaloa.

La présidente Claudia Sheinbaum a salué l’action des forces armées et appelé au calme. Mais les analystes rappellent que l’élimination des chefs de cartels provoque souvent une fragmentation des organisations criminelles et une recrudescence de la violence. La mort d’« El Mencho » représente une victoire symbolique pour le gouvernement mexicain et ses alliés, mais laisse planer de grandes incertitudes sur l’évolution de la sécurité dans le pays.