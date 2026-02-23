L’indissoluble destin entre Bassirou Diomaye Faye et le Pastef

Près de deux ans après l’alternance de 2024, l’exécutif sénégalais repose sur un équilibre inédit. Entre la nécessité pour le président Bassirou Diomaye Faye de s’appuyer sur une base militante organique et l’obligation pour le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) de garantir la réussite de son champion, s’est noué un pacte de survie mutuelle.

Au cœur d’un paysage politique en pleine mutation, le Sénégal observe avec une attention soutenue la consolidation de l’attelage exécutif. Près de deux ans après l’alternance historique de mars 2024, une réalité s’impose avec force : le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) se trouve politiquement condamné à une solidarité sans faille envers le président Bassirou Diomaye Faye. Cette alliance, loin d’être une simple formalité partisane, constitue le socle de la stabilité institutionnelle du pays.

L’élection de Bassirou Diomaye Faye n’était pas seulement la victoire d’un homme, mais l’aboutissement d’une doctrine portée par le Pastef. En accédant à la magistrature suprême, le Président est devenu l’incarnation vivante du « Projet ». Pour le parti, tout désaveu ou toute distanciation vis-à-vis de l’action présidentielle équivaudrait à un suicide politique, car l’échec de la présidence Faye serait perçu, par ricochet, comme la faillite idéologique de la formation qui l’a porté au pouvoir.

Le lien qui unit le chef de l’État à sa base politique repose sur une légitimité croisée. Si le président Faye détient la légalité constitutionnelle, il puise sa force d’action dans la ferveur militante du Pastef. Cette symbiose est le moteur de la gouvernance actuelle. Le parti est contraint de suivre le rythme présidentiel pour maintenir la cohérence de son discours de rupture, transformant chaque décision de l’avenue Roume en un test de fidélité pour ses cadres et ses sympathisants.

Parallèlement, le président Bassirou Diomaye Faye, bien que clé de voûte des institutions, reste tributaire de la redoutable machine électorale et sociale du Pastef. Dans un contexte de réformes structurelles profondes, le chef de l’État a besoin de ce relais politique pour expliquer, vulgariser et faire accepter les politiques publiques. Sans ce bouclier partisan capable de mobiliser les masses, l’exécutif se retrouverait isolé face aux résistances sociales et aux assauts de l’opposition.

Le Pastef offre au Président une assise territoriale et une capacité de résilience hors pair. Cette machine, rodée par des années de lutte et de clandestinité, constitue un réservoir de cadres et une force de frappe médiatique indispensable à la survie du régime. Pour Bassirou Diomaye Faye, s’appuyer sur le Pastef n’est pas un choix de confort, mais une nécessité stratégique pour transformer l’essai de 2024 en une réussite durable à l’horizon 2029.

Cependant, cette interdépendance crée une dynamique de « destin lié » où la moindre faille dans l’un des deux camps fragilise l’ensemble de l’édifice. Le parti doit impérativement discipliner ses rangs pour éviter les dissonances qui pourraient parasiter le message présidentiel. De son côté, le Président se doit de rester l’écoute de sa base pour ne pas rompre le contrat de confiance qui le lie à ceux qui ont consenti d’énormes sacrifices pour son ascension.

Sur le plan législatif, cette alliance est tout aussi cruciale. Le soutien indéfectible de la majorité parlementaire issue du Pastef est le gage de l’adoption des budgets et des lois nécessaires à la mise en œuvre du plan « Sénégal 2050 ». Le parti est donc le bras armé de la vision présidentielle à l’Assemblée nationale, rendant toute velléité de fronde interne totalement contre-productive pour l’intérêt national et la survie du mouvement.

L’opinion publique, très exigeante, ne pardonnerait pas une guerre d’ego ou une scission au sommet. Les électeurs ont plébiscité un duo et un projet ; ils attendent désormais des résultats concrets sur le coût de la vie et l’emploi des jeunes. Le Pastef et le Président Faye sont condamnés à réussir ensemble, car une rupture de cette unité briserait l’espoir de changement systémique qui a soulevé le pays.

En définitive, la trajectoire politique du Sénégal pour les années à venir dépend de la solidité de ce pacte. Le Pastef et Bassirou Diomaye Faye forment les deux faces d’une même pièce monétaire : l’un apporte la structure et la passion, l’autre la stature et l’action. Dans ce jeu de miroirs, la loyauté du parti envers le Président et la dépendance de ce dernier envers sa machine politique constituent l’unique voie vers la stabilité et l’émergence tant promise.

La rédaction de Xibaaru