Keur Massar : Démantèlement d’un réseau d’escroquerie

La Brigade de Recherches de Keur Massar a frappé un grand coup dans la lutte contre la criminalité économique. Le mardi 28 octobre 2025, les enquêteurs ont démantelé un réseau d’escroquerie opérant sous le couvert de la structure dénommée « Qnet Infinity Millenials », installée à Keur Massar.

Selon les premiers éléments de l’enquête, cette organisation se livrait à des activités frauduleuses en utilisant une plateforme en ligne pour appâter des victimes, principalement des étrangers, avec de fausses offres d’emploi au sein d’entreprises fictives. Pour espérer intégrer ces prétendues sociétés, les candidats devaient verser entre 600 000 et 900 000 francs CFA.

Une fois enrôlés, les nouveaux adhérents étaient poussés à effectuer d’autres dépenses sous divers prétextes, notamment pour l’achat de produits comme le Sipandant, le Café Olé ou encore le Bio Disque, censés faire partie du programme de la structure.

L’opération de la gendarmerie s’est soldée par l’arrestation de quatre individus, présentés comme les principaux responsables de ce réseau d’escroquerie. Ils sont actuellement en garde à vue et devraient être déférés devant le parquet après la fin de l’enquête.