UCAD : L’explosion d’une moto électrique provoque la mort tragique d’un étudiant

Un drame s’est produit tôt ce jeudi à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Un incendie déclenché par l’explosion d’une moto électrique a semé la panique parmi les étudiants du pavillon A, provoquant la chute mortelle d’un jeune homme.

Selon le communiqué du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), le feu s’est déclaré vers 5 heures du matin après l’explosion de l’une des deux motos électriques appartenant à des étudiants. L’incendie a rapidement été maîtrisé, mais la panique qui a suivi a entraîné des gestes désespérés.

Dans la confusion, plusieurs étudiants ont sauté par les fenêtres pour échapper aux flammes. L’un d’eux, El Hadji Mouhamed Niang, étudiant en licence 3 à la Faculté des Lettres et Sciences humaines, a succombé à une chute mortelle. Deux autres étudiants ont été blessés aux chevilles.

Le COUD exprime sa profonde tristesse et annonce qu’une enquête est en cours pour élucider les circonstances exactes de cet accident dramatique qui endeuille toute la communauté universitaire.