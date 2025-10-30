Zurich : une coiffeuse sénégalaise tuée par une femme qu’elle hébergeait

La communauté sénégalaise de Zurich est sous le choc. Aminata Tall, célèbre coiffeuse âgée de 60 ans, a été tuée lundi soir dans son appartement du quartier d’Albisrieden, rapporte Libération. La principale suspecte n’est autre qu’Aïssatou Diao, 50 ans, une compatriote sans emploi que la victime avait récemment accueillie chez elle.

Selon les premiers éléments de l’enquête, confirmés par la police, Aïssatou Diao a reconnu les faits. Le ministère public a d’ailleurs demandé son placement en détention préventive en tant que « suspecte urgente », une mesure réservée aux cas les plus graves.

D’après les informations du journal, la mise en cause vivait une situation difficile depuis sa séparation avec son mari suisse, qui l’avait répudiée. Sans logement, elle avait trouvé refuge chez Aminata Tall, qui lui avait généreusement offert une chambre.

Mais lundi soir, tout a basculé. La coiffeuse aurait demandé à sa colocataire de quitter les lieux, pour des raisons encore indéterminées. Une violente dispute a alors éclaté. C’est au cours de cette altercation qu’Aïssatou Diao aurait saisi un objet pointu avant de frapper à plusieurs reprises la sexagénaire, qui a succombé sur le coup.

Alertés par les voisins, les policiers sont intervenus rapidement, mais ils n’ont pu que constater le décès d’Aminata Tall. La suspecte, interpellée peu après, a été placée en garde à vue.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce drame qui endeuille la diaspora sénégalaise en Suisse.