Keur Massar : Des produits pharmaceutiques illicites saisis par la Gendarmerie

La brigade territoriale de Keur Massar, en collaboration avec l’Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), a mené une opération d’envergure qui s’est soldée par l’arrestation de quatre (04) individus et la saisie de plusieurs produits pharmaceutiques illégalement commercialisés.

Le 07 janvier 2025, un renseignement parvenu à l’unité a révélé qu’une entreprise dénommée « Plazza Cosmétiques » située à la cité Mame Dior de Keur Massar aurait été impliquée dans la vente non autorisée de compléments alimentaires et de produits de santé. Les investigations entamées ont permis de découvrir que ladite entreprise opérait également dans d’autres localités, notamment à Ngor, aux HLM et aux Parcelles Assainies à Dakar, renseigne la gendarmerie nationale.

Sur instructions du Procureur, une opération de saisie a été menée le 08 janvier 2025, mobilisant les éléments de la brigade de recherches de Keur Massar et les agents de l’ARP. Au cours des descentes dans les différents points de vente, une importante quantité de produits pharmaceutiques non homologués a été saisie. Quatre (04) personnes ont été interpellées et gardés à vue pour Association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, Détention et commercialisation de produits de santé sans autorisation et publicité illégale de produits de Santé.

Les investigations se poursuivent.