KOLDA: le conseil départemental offre 3 millions aux étudiants

Le conseil départemental de Kolda apporte son soutien aux étudiantes et étudiants regroupés dans les sept universités du pays, y compris l’UVS de la localité. Trois millions c’est l’enveloppe que cette collectivité territoriale donne comme subvention à ces jeunes des universités. Dans ce geste hautement noble, le conseil départemental réitère son attachement à l’éducation et à la formation des futures cadres pour porter haut le développement local et national. Ainsi Moussa Baldé et son équipe participent à l’amélioration des conditions de vie et de travail de ces jeunes dans les universités. En sa qualité de président du conseil départemental, Moussa Baldé par ailleurs ministre de l’agriculture et l’équipement rural, a exhorté ces étudiants à faire bon usage de ces subventions. Un appel bien perçu par ces étudiants qui par leur porte-parole, promettent de bien s’en servir. Et Ibrahima Baldé de se féliciter de ce soutien et de l’accompagnement du conseil départemental au grand bénéfice des populations. D’ailleurs le conseil départemental n’est pas â son premier coup dans son soutien à l’éducation. Plusieurs bâtiments de salles de classes sont construits dans certains établissements pour remplacer des salles de classes en abris provisoires. Comme dans d’autre secteurs, le conseil départemental a donné la joie aux études. C’est le cas au collège Kolda 2 oü une salle de classe construite fait la fierté des élèves et de leurs professeurs dans les enseignements apprentissages.

ELHADJI MAËL COLY