KOLDA: Les comités d’action politiques offrent 500 masques aux chauffeurs et transporteurs

Bouffée d’oxygène dans le monde du transport à Kolda. Les chauffeurs et transporteurs de la gare routière ont reçu du matériel de protection contre la maladie du coronavirus. Ce sont les Comités d’Action Politiques (CAP 21) qui soutien ce secteur avec 500 masques et des thermoflash. Un appui justifié par le travail remarqué de Vieux Bouly Diédhiou à la tête de la gare routière, selon Tidiane Mansaké Tamba président de ce Cap21.

Dans ce contexte de combat contre la pandémie de la Covid 19, M Tamba et son équipe ont tenu une tournée dans différents endroits de la commune de Kolda. L’objectif est de venir en aide les populations à mieux lutter contre le coronavirus.

Ainsi au poste de santé du quartier Bouna Kane, les comités d’actions politiques ont remis à la structure sanitaire 150 masques chirurgicaux et un thermoflash. Même scénario à la mosquée du quartier où un kit lave main, des masques et thermoflash sont offerts aux religieux qui du coup ont manifesté leur joie face au donateur.

Poursuivant son périple de soutien des populations, Tidiane Mansaké Tamba et sa délégation ont fait irruption au lycée Bouna Kane pour remettre à l’administration 500 masques plus un thermoflash et des gels antiseptiques. Le même geste est répété à l’école élémentaire Joseph Baldé avec 200 masques, thermoflash et gel antiseptique. De ces actions concrètes, les comités d’actions politiques ont aussi offert une tonne de ciment au quartier Sinthiang Idrissa pour la réfection de sa mosquée.

Cette tournée s’est terminée par des visites de proximité aux militants et sympathisants de cette structure politique née seulement le 1er avril 2020, avec comme ambition diriger la mairie de Kolda. Une volonté vivement exprimée par Tidiane Mansaké Tamba responsable morale et président de cette organisation politique (Cap21)

ELHADJI MAEL COLY