KOLDA : Les enseignants en grève pour exiger le paiement de…

Après seulement un mois et quelques semaines de cours, le spectre de la grève scolaire refait surface. Les enseignants membres de quelques syndicats comme le SAEMS, ont observé un arrêt des cours ce jeudi. L’objectif est d’exiger le paiement de leurs indemnités liées à leur déplacement aux examens de la fin de l’année scolaire dernière. Du coté des autorités compétentes sur la question, on s’active à régulariser le paiement pour éviter que les élèves perdent les cours. Dans tous les cas, ce mouvement qui fait signe d’avertissement à l’autorité scolaire et académique, a fini de paralyser le système scolaire dans cette localité où par endroit les enseignements apprentissages ont démarré tardivement à cause des pluies.

ELHADJI MAEL COLY