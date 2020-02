KOLDA : Un projet de réponse au déficit pluviométrique est lancé

Un projet de réponse au déficit pluviométrique dans la région de Kolda vient d’être lancé. Son objectif est d’apporter les besoins alimentaires et de nutrition dans les trois départements de la région. Si sa mise en œuvre a démarré depuis janvier dernier, ce projet d’urgence prend fin au mois de juin prochain. Pour sa part, World Vision a la responsabilité de mettre en œuvre cette réponse humanitaire dans cette région de Kolda.

Pour la directrice en gestion des subventions à World Vision, il s’agit là d’une question délicate à bien prendre en charge pour éviter la catastrophe dans la vie des populations. Et madame Antoinette Chiby de préciser que ce projet d’urgence intervient sur trois volets au profit des cibles. D’abord un transfert monétaire pour hommes et femmes ciblés, distribution de farine enrichie pour contrer les effets de la malnutrition chez les enfants, femmes enceintes et femmes allaitantes, et en fin l’éducation nutritionnelle qui vise à renforcer les bonnes attitudes alimentaires des populations. A signaler que ce projet est né suite à l’installation tardive de la saison des pluies dans la région de Kolda, avec son corollaire des pauses pluviométriques en juin, juillet et août 2019.

ELHADJI MAEL. COLY