La COSYDEP dresse le bilan des examens scolaires sénégalais

L’analyse présentée par la COSYDEP dévoile un système éducatif sénégalais marqué par des inégalités frappantes et des performances contrastées selon les régions et les filières. Les données collectées entre 2019 et 2025 mettent en lumière une réalité complexe où progrès et défaillances coexistent.

Au niveau du CFEE, le taux national de 70,73% en 2025 représente certes une amélioration notable par rapport aux 57,30% enregistrés en 2019, mais cette progression masque des écarts régionaux considérables. Kolda se démarque avec 82,38% de réussite, suivie de Dakar (80,23%) et Ziguinchor (78,46%), tandis que Louga, Matam et Kédougou peinent à atteindre la moyenne nationale. L’écart de 22 points entre la première et la dernière région illustre parfaitement ces disparités territoriales.

Les résultats du BFEM révèlent une tendance globalement positive avec 78,59% de réussite en 2025, après avoir connu des fluctuations notables, notamment un pic à 74,25% en 2020 suivi d’une baisse en 2021. Cependant, les écarts régionaux s’avèrent encore plus marqués avec 35 points séparant Matam (91,97%) de Sédhiou (56,65%). Paradoxalement, les zones rurales comme Kaffrine, Kolda et Matam surpassent souvent les centres urbains, remettant en question les idées reçues sur les avantages supposés de l’enseignement en milieu urbain.

La situation du Baccalauréat demeure la plus préoccupante avec un taux de réussite global de seulement 47%. Les disparités entre séries atteignent des niveaux critiques : la série S1 affiche un taux exceptionnel de 97,58% grâce à des effectifs réduits, un encadrement rapproché et une orientation ciblée, tandis que la série L1 ne dépasse pas 38,24% en raison d’effectifs pléthoriques et d’une orientation par défaut.

Cette photographie du système éducatif sénégalais révèle l’urgence de réformes structurelles pour corriger ces déséquilibres. Les facteurs identifiés – effectifs des classes, qualité de l’encadrement, systèmes d’orientation, démarrage effectif des cours – constituent autant de leviers d’action pour une politique éducative plus équitable et efficace.